شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة فى جلسة الخميس على رأسها العقارات بنسبة 2.3% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 2.3%، وصعد قطاعا التجارة والموزعون، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%، وقفز قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي، وزاد قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والموارد الأساسية بنسبة 0.4%، 0.3%، على التوالي.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 3.9%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.4%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.2%، وهبط قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1%، وانخفض قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.9%، ونزل قطاعا السياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسة بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%، بينما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه عند مستوى 2.103 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 6.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 130.5 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.73%، والعرب على 6.32%، واستحوذت المؤسسات على 38.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 40.5 مليون جنيه، 82.3 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 571.7 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 30774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 37653 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7076 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 10148 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2916 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 7421 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1766 نقطة.