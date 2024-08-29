إطلاق برنامج لاختيار سفراء لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان..و3 آلاف متقدم خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - من "الناس للناس" سفراء التنمية البشرية بمبادرة رئيس الجمهورية.. هم بداية جديدة لبناء الإنسان

أطلقت المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، برنامج سفراء التنمية البشرية، لاختيار ممثلين لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي تهدف إلى بناء وعي الإنسان وقدراته وإكسابه كافة المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مستهدفة جميع الفئات العمرية بما يتماشى مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

يأتي ذلك بهدف تحقيق مجتمع أكثر وعيًا وتقدمًا، ولتحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم، وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح الشخصي والمهني ودعم الآخرين وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة.

وبعد 24 ساعة فقط من فتح باب التقدم لبرنامج سفراء التنمية البشرية، تقدم ما يقرب من 3 آلاف مرشح، من مختلف الفئات العمرية، أقل من 20 سنة وأكثر من 40 سنة، واستحوذ الذكور على نسبة 52% من المتقدمين و48% من الإناث، كما تنوعت الخلفيات الوظيفية للمتقدمين ما بين (طلاب، معلمين، محامين، أطباء، صحفيين، مهندسين، ...).

ومن المقرر أن يخضع سفراء مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، للتأهيل والتدريب، مع منحهم فرصة الحوار مع قيادات الدولة وأعضاء الحكومة بشكل مباشر للتعرف بشكل أوسع عن المبادرة، وجهود الدولة في هذا الصدد حتى يكونوا سفراء حقيقين للمشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".



وتعد مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" إحدى تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة الجديدة متمثلة في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لتحقيق رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة والتنمية المستدامة في مجالات الصحة، والتعليم، والثقافة والرياضة وإعلاء الأخلاق والقيم والمبادئ المصرية الأصيلة وتوفير فرص العمل، بطريقة تكاملية بين كافة جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة، مستهدفة جميع الفئات العمرية منذ الولادة إلى مابعد عمر الـ 65 سنة.