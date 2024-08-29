شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد: بريطانيا وأوروبا واجهوا مشاكل اقتصادية نتيجة الحرب غير مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

قال محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، إن الحكومة العمالية في بريطانيا ورثت أزمات اقتصادية كبيرة من حكومة المحافظين، والتى تسببت فى مرور بريطانيا بأزمة اقتصادية منذ فترة كبيرة.

وأضاف «السلامونى»، فى لقائه عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إنجلترا لديها مشكلة كبيرة، التى بدأت من اتفاقية بريكست، وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى ودفعها لأوروبا فى حدود 53 مليار جنيه إسترلينى، مشيرا إلى أن بريطانيا وأوروبا واجهوا مشاكل اقتصادية نتيجة الحرب غير مباشرة بين روسيا وأوكرانيا والتمويل المالى والعسكرى غير مباشر لأوكرانيا.

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وأوضح أن ارتفاع الفائدة المفاجئ أثر بشكل كبير فى السوق الإنجليزى، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة وعدم الحصول عليها بسهولة، وارتفاع نسبة المهاجرين من أوركرانيا لإنجلترا، مما دفع إنجلترا إلى دفع مبلغ لكل أوكرانى وصل إلى 375 جنيها إسترلينيها شهريا، حتى يتمكن من الحصول على وظيفة، ومن المؤثرات أيضًا وجود الهجرة الشرعية إلى إنجلترا القادمة من فرنسا وسوريا وبعض البلاد الأخرى، والتى تشكل عبئا على الخزانة البريطانية.