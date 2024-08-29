شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 4.75% خلال أغسطس..ورأس المال يربح 93.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.75% ليغلق عند مستوى 30774.19 نقطة، خلال جلسات شهر أغسطس المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 7076.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.96% ليغلق عند مستوى 10148.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 4.79% ليغلق عند مستوى 37653.92 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 5.92% ليغلق عند مستوى 7421.81 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 93.4 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.104 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.278 تريليون جنيه إلى 1.410 تريليون جنيه، بنسبة نمو 10.3%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 356.4 مليار جنيه إلى 356.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 18.5%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.715 تريليون جنيه إلى 1.766 تريليون جنيه بنسبة نمو 3%، فيما هبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.6 مليار جنيه إلى 2.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 10.1%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 1.5 تريلوين مليار جنيه خلال شهر أغسطس المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 23.153 مليار ورقة منفذة على 2.603 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 1.014 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 22.089 مليار ورقة منفذة على 2.215 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 7.23% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92.77%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 53.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 3.7 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 1.014 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 30.5 مليار جنيه، بحجم تداول 14.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.1 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 84.1 مليار جنيه بحجم تداول 18.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 2.1 مليون عملية.