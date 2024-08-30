شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر من الإطارات الخارجية تتجاوز 56 مليون دولار فى أول 5 أشهر من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

استحوذ ملف توطين الصناعات محليا على أولوية الدولة في الفترة الأخيرة، وحقق عدة خطوات أدت إلى توفير فاتورة استيرادية بالمليارات في عدد من المكونات، وصناعة الإطارات من بين هذه الصناعات المستهدفة من الدولة التي ارتفعت صادراتها في الفترة الأخيرة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور صادرات مصر من الإطارات الخارجية والأنابيب الداخلية لوسائل النقل منذ بداية العام الجاري 2024، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث قدرت بيانات الجهاز إجمالي الصادرات المصرية من الإطارات ووسائل النقل بنحو 56 مليون و793 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى مايو الماضي، ارتفاعا من 46 مليون و391 ألف دولار في الفترة المناظرة لها العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 10 ملايين و402 ألف دولار.

وتأتي هذه الصادرات، بالتزامن مع سعي الدولة لدعم صناعة الإطارات بكافة أنواعها في مناطق عدة، أخرها المدينة الصناعة بمحافظة السويس والتي تشهد حاليا ضخ استثمارات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية من الإطارات والتصدير لتوفير الموارد الدولارية، علما بأن الواردات مصر من الإطارات الخاصة بسيارات الركوب فقط سجلت ارتفاعا كبيرا في عام 2022، حيث بلغت نحو ملياري و437 مليون جنيه في الفترة من يناير وحتى نهاية العام في شهر ديسمبر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.