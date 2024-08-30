شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن فى مصر.. أسعار الفراخ والبيض بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

تواصل بورصة الدواجن في مصر اليوم الجمعة 30 اغسطس 2024 استقرارها منذ بداية الأسبوع ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 65 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 75 إلي 85 جنيها للكيلو.

وسجل سعر البيض في الأسواق استقراراً عند 160 جنيهاً للبيض الأبيض و 162 جنيها للبيض البلدي و161 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار مما يجعل السعر يتراوح بين 175 إلي 180 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة شهدت تغيرات كبيرة و اتجه السعر للصعود إلي مستوي 75 جنيها للكيلو قبل أن ينخفض إلي 65 جنيها ويستقر عند هذا المستوى حتى تعاملات اليوم.







يشار إلى أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في حجم الطلب منذ بداية شهر أغسطس الجاري مع توافر كميات ضخمة بالأسواق.