شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سلع ساهمت فى تجاوز صادرات مصر من السلع تامة الصنع الـ9 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع ارتفاعا كبيرا منذ بداية العام الجاري 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 9 مليارات و534 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى مايو الماضي، ارتفاعا من 8 مليارات و781 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضي 2023.

وتعتبر السلع تامة الصنع هى المنتجات التى اكتملت عملية تصنيعها أو السلع الجاهزة للبيع في شكلها النهائي.

وترصد بيانات الجهاز، أهم السلع التي ساهمت في ارتفاع صادرات السلع تامة الصنع المصرية خلال الفترة المذكورة، وعلى رأسها العجائن والمحضرات الغذائية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 754 مليون و308 ألف دولار خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 545 مليون و59 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 209 مليون و249 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضا صادرات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة وبلغت قيمتها نحو 157 مليون و393 ألف دولار خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، بينما كانت نحو 127 مليون و39 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضى 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 30 مليون و354 ألف دولار، ثم صادرات الصابون ومحضرات التنظيف وبلغت قيمتها نحو 137 مليون و734 ألف دولار خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 113 مليون و43 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 24 مليون و691 ألف دولار.