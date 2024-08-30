شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تستعين بشركات توزيع خاصه لمواجهة سارقى التيار بالمناطق الأكثر فقدا والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الوزارة تدرس حاليا الاستعانة بشركات توزيع كهرباء خاصه ممن لديهم رخصة توزيع من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لمحاربة سارقى التيار الكهربائي و الحفاظ على حق الدولة و استقرار الشبكة الكهربائية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم الاستعانة بشركات التوزيع الخاصة بالمناطق الاكثر فقدا للتيار أو المعروف عنها انتشار سرقات التيار الكهربائي ، موضحا أن الهدف من الاستعانة بهذه الشركات هو تولى توزيع و الطاقة بهذه المناطق و مساعدة القطاع على القضاء نهائيا على ظاهرة سرقات التيار.

وقال المصدر، إن الوزارة تعمل فى كافة الاتجاهات و ادخال التكنولوجيا الحديثة لسرعة الوصول لأقل نسبة فقد بالشبكة القومية للكهرباء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي ، لافتا إلى أن الوزارة تسير بخطى سريعة نحو التحول إلى شبكة ذكية والتى ستكون الحل الجزرى لكافة المشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء.



