شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم فى مسابقة وظائف مهندسين بوزارة الري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام اليوم عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف مهندسين بوزارة الموارد المائية والري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

الجدير بالذكر، أن الجهاز يقوم بامتحان المتقدمين إلكترونيا بمركز تقييم القدرات والمسابقات، والذي أنشأه بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي، واستنادًا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ لضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات للوظائف العامة، وحرص الجهاز أن يكون النظام مميكنا بالكامل دون أي تدخل بشري.

بينما يقوم الجهاز بعقد المقابلات والامتحانات الشفوية بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز بمنطقة العجوزة، حيث تقوم لجنة متخصصة بامتحان المتقدمين شفاهة أمام بعضهم البعض في قاعة مخصصة لذلك، وذلك في إطار إعمال مبدأ الشفافية والنزاهة.