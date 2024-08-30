شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تلغى نظام الشرائح للعقارات المخالفة والمحاسبة بـ214.5 قرش للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كتاب دوري تضمن إلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التي سيتم تركيبها للعقارات والوحدات المخالفة، على أن يتم محاسبة العدادات الكودية بتعريفة موحدة وثابتة بسعر 214.5 قرش/ك.و.س من أول كيلو وات- وهو سعر التكلفة- كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقًا للتكلفة الفعلية على أن يتم المحاسبة بهذا السعر من أول كيلووات طوال الشهر.

وتم توزيع القرار، على جميع شركات التوزيع التسعة، للبدء فورًا في تطبيقها وتم مخاطبة رؤساء قطاعات الشئون التجارية بشركات التوزيع ورؤساء قطاعات نظم المعلومات ورؤساء قطاعات العدادات على مستوى الجمهورية للبدء في التطبيق بدءًا من يوم 27 أغسطس الجاري.



كتاب دوري لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء



تعديل قرار اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء