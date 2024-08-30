شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية.. 76.23 دولار لبرميل برنت والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية، الأسعار العالمية للنفط، اليوم الجمعة الموافق 30-8-2024، وبلغت أسعار خام القياس العالمى برنت 76.23 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.28 دولار للبرميل، وسجل خام أوبك 78.25 دولار للبرميل.



وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول، إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الجمعة تباينت إذ انخفض خام برنت، بينما ارتفع خام غرب تكساس ، وذلك نتيجة وجود مخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط من ليبيا وبسبب خطط العراق لتنظيم الإنتاج فيما لا زالت التوقعات الاقتصادية القائمة للصين أكبر مستورد للنفط الخام فى العالم تؤثر سلبًا على الطلب على النفط.