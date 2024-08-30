شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد وزارة السياحة.. إلغاء ترخيص 36 شركة لمخالفات الحجاج غير النظاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة السياحة والآثار، حصاد نشاط الوزارة خلال الفترة من 24 إلى 30 أغسطس الجارى، وتضمن لقاءات الوزير شريف فتحى مع لقاءات مع عدد من السفراء أبرزهم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، وسفير سنغافورة.

لقاء سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية

التقى وزير السياحة والآثار شريف فتحى، بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون السياحى والأثرى، وآليات دفع مزيد من حركة السياحة الوافدة من السوق الأمريكى لمصر، واستعرض الوزير محاور استراتيجية الوزارة ومنها تنويع الأنماط والأسواق السياحية المستهدفة، وما تشهده منطقة الساحل الشمالى والعلمين من تطوير وتنمية للبنية التحتية.

وتطرق الاجتماع للحديث عن فرص الاستثمار السياحى فى مصر ولاسيما الفندقي. كما تم التأكيد على الاستمرار فى التعاون لمكافحة الإتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية وتهريب الآثار ولاسيما فى ظل برتوكول التعاون الموقع بين البلدين.

لقاء سفير سنغافورة بالقاهرة

التقى الوزير بسفير سنغافورة بالقاهرة، لمناقشة تعزيز التعاون لزيادة الحركة السياحية الوافدة من سنغافورة لمصر، ومناقشة المشاركة فى المعرض السياحى ITB آسيا بسنغافورة، وإقامة معارض أثرية مؤقتة فى سنغافورة، بما يساهم فى الترويج للحضارة المصرية ولمنتج السياحة الثقافية.

وخلال اللقاء، تم بحث فرص الاستثمار السياحى فى مصر وخاصة الفندقى، وأهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة فى كلا البلدين فى هذا المجال.

لقاء سفيرة البحرين

التقى الوزير، بسفيرة البحرين بالقاهرة والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، لمناقشة سبل التعاون فى مجال السياحة والآثار، وإمكانية خلق أنماط سياحية جديدة مشتركة بين البلدين وتنفيذ برامج للتسويق السياحى المشترك لهذه المنتجات بدول شرق آسيا.

كما تم مناقشة إمكانية عقد لقاءات مهنية وورش عمل بين منظمى الرحلات بمملكة البحرين ونظرائهم فى مصر ودول شرق آسيا، وكذلك إقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية فى البحرين.

لقاء سفير الهند

استقبل الوزير، سفير دولة الهند بالقاهرة، وذلك لمناقشة تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة والآثار، والعمل على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الهندى إلى المقصد السياحى المصري.

كما تم مناقشة آليات التعاون للترويج السياحى لمصر فى الهند من خلال تنظيم ورش عمل مهنية مشتركة بين منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر العاملين بالبلدين، وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة وتنظيم رحلات تعريفية لمشاهير بوليود والمؤثرين الهنود.

اجتماع هيئة تنشيط السياحة

ترأس الوزير اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، حيث أشار إلى أهداف استراتيجية الوزارة ومنها إبراز التنوع السياحى الذى يتميز به المقصد السياحى المصري. وتم استعراض أبرز أنشطة الهيئة خلال العام المالى 2023 /2024، وكذلك استعراض الأنشطة الترويجية لها.

كما تم مناقشة النتائج الأولية ومؤشرات برنامج تحفيز الطيران الذى تقدمه الوزارة والخاص بموسم الصيف الحالى، ومناقشة السياسة المقترحة للبرنامج للموسم الشتوى القادم.

مدير مكتب اليونسكو

التقى الوزير بمدير مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة، لبحث سبل توطيد أواصر التعاون فى مجال العمل الأثرى، واستعراض مشروع تطوير ورفع كفاءة وسائل عرض وتفسير المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمى والمتاحف واللوحات الإرشادية بالمواقع الأثرية لتحسين التجربة السياحية، وترميم مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادى الملوك بالأقصر وتأهيل مسار الزيارة تمهيدًا لافتتاحها.

كما تم التأكيد على الاستمرار فى دعم جهود الوزارة فى الاهتمام بالعنصر البشرى وتنمية قدرات العاملين بالوزارة من خلال ورش العمل والدورات التدريبية التى يقدمها مكتب اليونسكو فى مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

التقى الوزير، بالمُمثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، لمناقشة مجالات التعاون لتعزيز جهود الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى ضوء رؤية مصر 2030، حيث أكد الوزير على العمل لتحقيق "الأمن الاقتصادى السياحي" بما يحقق استدامة النشاط السياحى والأثري.

كما تم مناقشة التعاون مع الوزارة فى أعمال تطوير الأنماط السياحية فى مصر ولاسيما فى ظل قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بإعداد دراسات وأبحاث عن الأنماط السياحية المختلفة مما سيساهم فى تقديم الدعم الفنى فى تطوير الأنماط السياحية بالمقصد السياحى المصري.

إلغاء تراخيص 36 شركة سياحة مخالفة

تنفيذًا لقرارات اجتماع خلية أزمة الحجاج المُشكلة بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية والتى تنعقد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين خلال موسم الحج لعام 1445، أصدر الوزير، عددًا من القرارات بإلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة.

وقد قامت هذه الشركات بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة غير مصرح لحامليها بالحج وهو ما يعد مخالفًا للضوابط والإجراءات المعمول بها فى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

استرداد ثلاث قطع أثرية من هولندا

تسلمت السفارة المصرية فى هولندا تمثال من الأوشابتى، وجزء من تابوت ملون، ورأس مومياء من العصر المتأخر، أَثبتت التحقيقات خروجها من مصر بطريقة غير شرعية نتيجة الحفر خلسة وليست من أى متحف أو مخزن أو موقع أثري.

وقد تم ضبط هذه القطع داخل أحد محال بيع للآثار والأنتيكات فى هولندا حيث قامت السلطات الهولندية بالتعاون من السلطات المصرية بالتحقيقات اللازمة والتى انتهت إلى تسلم مصر لهذه القطع واستعادتها إلى أرض الوطن.

أول وأكبر مرصد فلكي

نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة بمعبد بوتو بتل الفراعين بكفر الشيخ، فى الكشف عن أول وأكبر مبنى لمرصد فلكى مبنى من الطوب اللبن، ويعود إلى القرن السادس قبل الميلاد.

وخلال أعمال الحفائر داخل المرصد عثرت البعثة على ساعة شمسية حجرية منحدرة، والتى تُعتبر من أبرز أدوات قياس الوقت فى العصور القديمة، بالإضافة إلى بعض التماثيل واللقى الفخارية وأدوات القياس.

استعدادات موسم العمرة

فى إطار الاستعدادات لموسم العمرة لعام 1446 هـ، تقوم الجهات المختصة بالوزارة بعقد اجتماعات مكثفة مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لوضع الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة، تمهيدًا لمناقشتها باللجنة العليا للعمرة والحج، وعرضها على الوزير لاعتمادها وإقرارها.

وتتضمن الضوابط الجديدة آليات لتقديم شركات السياحة خدمات متميزة بصورة أكبر فى تنفيذ رحلات العمرة بأفضل المعايير المعتمدة بما يليق بالمواطن المصرى فى الأراضى المقدسة.

اليوم العالمى للتصوير الفوتوغرافي

تحت عنوان "كادر" يُقيم عددًا من متاحف الآثار على مستوى الجمهورية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية والمعارض التراثية لمدة شهر إحتفالًا باليوم العالمى للتصوير الفوتوغرافى، والذى يوافق يوم 19 أغسطس من كل عام.

وقد شارك فى الاحتفال كل من المتحف القبطى، ومتحف الفن الإسلامى، ومتحف قصر المنيل، و متحف جاير اندرسون، ومتحف المركبات الملكية، والمتحف اليونانى الروماني.

وفد من الصين وكوريا

استضافت الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وفدًا صحفيًا من كبرى الصحف والمجلات بالصين الشعبية وكوريا الجنوبية، فى زيارة تعريفيه للمقومات والمنتجات والأنماط السياحية التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى ولاسيما بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وقد أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بما شاهدوه من مواقع أثرية ومتاحف وما تضمه من مقتنيات أثرية تشهد على روعة وتفرد الحضارة المصرية العريقة، كما حرصوا على تسجيل هذه الزيارات بالتقاط الصور التذكارية.