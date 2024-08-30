شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم فى مسابقة وظائف بالمركز الوطنى للتخطيط والان مع تفاصيل الخبر

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية https:// jobs caoa. gov. eg.

كان الجهاز قد أعلن عن مسابقة شغل وظائف مهندسين: (مساحة ومدني وشبكات وعمارة) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، في 17 يناير الماضي وتم فتح باب التقديم في المدة من 1 إلى 15 فبراير، وعقد الامتحان الإلكتروني يوم 22 يونيو الماضي، ثم عقد المقابلة الشفوية يوم 5 أغسطس الجاري وأعلن نتيجتها يوم 11من نفس الشهر، ليعلن إتاحة التظلم في المسابقة بدءا من اليوم التالي والموافق ١٢ أغسطس ولمدة أسبوعين.