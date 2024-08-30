شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "المنسوجات" بنسبة 15.8% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 15.8%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 8.8%، يليه قطاع العقارات بنسبة 6.7%، وصعد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5.2%، 5.1%، على التوالي.

وقفزت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، وخدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.9%، 2.8%، 2.6%، 2.2%، 2%، على الترتيب، وزاد قطاعا مواد البناء، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.6%، 0.3%، على التوالي، بينما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.

بينما تراجعت قطاعات البنوك، والخدمات التعليمية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.7%، 0.9%، 0.3%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 30774.19 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 7076.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 10148.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 37653.92 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 7421.81 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 35.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.104 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.387 تريليون جنيه إلى 1.410 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 350.3 مليار جنيه إلى 356.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.8%.