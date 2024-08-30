شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليونا يدعم التوظيف وموارد الدولار والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، إن الحكومة تستهدف زيادة أعداد السائحين من 15 مليون سائح فى الوقت الحالى إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة عبر زيادة عدد الغرف الفندقية من 225 ألف غرفة حالياً إلى 400 ألف غرفة خلال المرحلة القادمة، موضحاً أن ذلك سوف ينعكس إيجابا على معدلات التوظيف وتشغيل نحو 100 صناعة مرتبطة بالقطاعات العقارية والسياحية بالإضافة إلى دعم موارد العملة الأجنبية لمصر.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤتمر الصحفى الأسبوعى لرئيس مجلس الوزراء يبعث برسائل طمأنة حول تطور ونمو مؤشرات الاقتصاد المصرى وزيادة موارد النقد الأجنبى والعمل المكثف لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، موضحا أن الدولة المصرية تستهدف 100 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال 6 سنوات قادمة.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن الاقتصاد المصرى أثبت مرونة كبيرة لامتصاص أثر الصدمات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية وتراجع مؤشرات الاقتصاد العالمى نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن تطوير المشروعات القومية والتنموية والبنية التحتية، يعزز جهود جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 15 مليار دولار سنويا خلال الفترة المقبلة بما يعزز سوق العمل والتنمية.