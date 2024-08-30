شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية خلال رابع أسبوع فى أغسطس.. 11 شركة ترتفع بنسبة تفوق 15% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 11 شركة بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 15% خلال جلسات رابع أسبوع في شهر أغسطس الجاري، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع



1- مجموعة جي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بنسبة 15.51% ليصل إلى مستوى 0.968 جنيه.



2- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بنسبة 15.75% ليصل إلى مستوى 2.940 جنيه.

3- راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 17.04% ليصل إلى مستوى 2.610 جنيه.

4- مصر للأسواق الحرة بنسبة 18.28% ليصل إلى مستوى 30.150 جنيه.

5- بالم هيلز للتعمير بنسبة 18.84% ليصل إلى مستوى 6.370 جنيه.

6- بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بنسبة 19.93% ليصل إلى مستوى 3.670 جنيه.

7- المطورون العرب القابضة بنسبة 22.38% ليصل إلى مستوى 0.514 جنيه.

8- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بنسبة 24.93% ليصل إلى مستوى 4.410 جنيه.

9- مطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة 42.06% ليصل إلى مستوى 29.250 جنيه.

10- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 43.91% ليصل إلى مستوى 13.700 جنيه.

11- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بنسبة 77.45% ليصل إلى مستوى 10.150 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 30774.19 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 7076.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 10148.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 37653.92 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 7421.81 نقطة.

