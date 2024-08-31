شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قوى لأسهم القطاع العقارى..و"المطورون" فى الصدارة بنسبة 22% والان مع تفاصيل الخبر

صعدت أسهم القطاع العقاري في البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعد إعلان الشركات المقيدة عن النتائج المالية والتشغيلية، والتي أظهرت قفزة في المبيعات تجاوزت نصف تريليون جنيه، وزيادة في الإيرادات والأرباح بنسبة نمو مرتفعة، وجاء ترتيب صعود أسهم أكبر 7 شركات عقارية كالتالي:

1- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بنسبة 3.05% ليصل إلى مستوى 54 جنيهًا.

2- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 3.69% ليصل إلى مستوى 59 جنيهًا.

3- مدينة مصر للإسكان والتعمير بنسبة 3.77% ليصل إلى مستوى 4.130 جنيه.

4- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 5.05% ليصل إلى مستوى 9.980 جنيه.

5- إعمار مصر للتنمية بنسبة 10.40% ليصل إلى مستوى 7.750 جنيه.

6- بالم هيلز للتعمير بنسبة 18.84% ليصل إلى مستوى 6.370 جنيه.

7- المطورون العرب القابضة بنسبة 22.38% ليصل إلى مستوى 0.514 جنيه.



حققت 8 شركات عقارية مدرجة بالبورصة المصرية، مبيعات تجاوزت حاجز نصف تريليون جنيه خلال الشهور الماضية من عام 2024، وجاء النمو في المبيعات نتيجة زيادة عدد الوحدات المباعة خاصة من المشروعات المطروحة في الساحل الشمالي الغربي، وكذلك من زيادة أسعار قيمة الوحدة.

وجاءت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في الصدارة محققة مبيعات غير مسبوقة وقياسية بلغت 391 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو 2024 أي ما يعادل حوالي 8.1 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا هائلًا بمقدار 6.5 أضعاف العام الماضي، وتوزعت المبيعات ما بين مشروع "ساوث ميد" في الساحل الشمالي بأكثر من 253 مليار جنيه، و43 مليار جنيه من مدينة بنان.