شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن فى مصر.. أسعار الفراخ تتحرك 4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت بورصة الدواجن في مصر، اليوم السبت، بحوالي 4 جنيهات بعد استقرار دام لأكثر من 10 أيام، سواء تسليم أرض المزرعة وفي الأسواق المحلية للمستهلكين.

وكانت أسعار الفراخ استقرت منذ بداية الأسبوع، ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 65 جنيهًا تسليم أرض المزرعة قبل أن ترتفع إلى 69 جنيها اليوم السبت، ويصل السعر النهائي للمستهلكين ما بين 80 إلى 90 جنيها للكيلو.

وسجل سعر البيض في الأسواق استقراراً عند 160 جنيهاً لكرتونة البيض الأبيض، و 162 جنيها للبيض البلدي، و 161 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار مما يجعل السعر يتراوح بين 175 إلى 180 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة شهدت تغيرات كبيرة و اتجه السعر للصعود إلى مستوي 75 جنيها للكيلو قبل أن ينخفض إلى 65 جنيها وترتفع إلى 69 جنيها الآن.

يشار إلى أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في حجم الطلب منذ بداية شهر أغسطس الجاري مع توافر كميات ضخمة بالأسواق.