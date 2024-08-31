جهاز حماية المنافسة يطلق حملة توعية بعنوان "اعرف حقك مع دخول المدارس"

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القاهرة - سامية سيد - أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حملة "اعرف حقك مع دخول المدارس"، وذلك للتوعية بالممارسات الضارة بالمنافسة التي يجب تجنبها في سوق الزي المدرسي والأدوات المدرسية، والالتزامات الواجبة على المدارس والمصنعين والموردين في هذا القطاع، وتوعية الطلاب وأولياء الأمور بحقوقهم وكيفية التواصل مع الجهاز في حالة مواجهتهم لأية مخالفة قد يترتب عليها زيادة في الأسعار الخاصة بالزي المدرسي والأدوات المدرسية.

وتقوم الحملة التوعوية على عدة؛ سواء من خلال العمل على نشر التوعية بأحكام قانون المنافسة والإرشادات التي سبق وأطلقها الجهاز لأصحاب المدارس والقائمين على إدارتها للتوافق مع أحكام القانون، والإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون بالتعامل مع المخالفين وفقًا للآليات القانونية المنصوص عليها، أو العمل على مراجعة القرارات التي قد يكون من شأنها الإضرار بالمنافسة في هذا القطاع الحيوي للمواطن المصري، بهدف تمكين أولياء الأمور والطلاب من الحصول على احتياجاتهم من الزي المدرسي والأدوات المدرسية من أكثر من مصدر دون التقيد بمصادر بعينها، وبالتالي حصول المستهلك على أجود السلع بأقل الأسعار.

وسيتم نشر كافة الممارسات الضارة بالمنافسة التي يجب تجنبها في سوق الزي المدرسي والأدوات المدرسية، والالتزامات على المدارس، حيث إن الممارسات الحصرية المتعلقة بالزي المدرسي لا يوجد لها تبرير ولا تعود بالفائدة أو بالنفع على المستهلك المصري، بل تقوم بالإضرار به وتحميله أعباءً ما كان ليتحملها في ظل حرية المنافسة القائمة على حرية الاختيار وفق أسعار وشروط أفضل من خلال إتاحة الزي المدرسي لدى أكثر من متجر ومصنع، وبالتالي حدوث تنافس فيما بينهم على جودة المنتج وسعره، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلك المصري، ولن يتهاون الجهاز مع مرتكبي أيٍّ من تلك المخالفات.

ويهيب الجهاز بالمواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بشأن الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية، وفي حالة مواجهة أية مشكلات أو مخالفات يتم التواصل مع الجهاز عبر...رقم الهاتف:

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جدير بالذكر أن هناك تعاون مستمر بين الجهاز ووزارة التربية والتعليم نتج عنه صدور القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023، بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، للتأكيد على عدم جواز إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من مكان محدد، وأن يترك لهم حرية الاختيار.

وسبق وأعلنت جامعة جورج واشنطن ودار نشر كونكيورانس عن فوز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالجائزة الدولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2024، وذلك عن الإرشادات التي أصدرها الجهاز بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي، وذلك بناءً على تصويت القراء كأفضل الإرشادات في الفئة الفرعية "مكافحة الممارسات الاحتكارية في الشرق الأوسط وأفريقيا".