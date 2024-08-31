شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد فى السوق المصري اليوم السبت 31 أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تفاصيل وتطورات أسعار الحديد والصلب في السوق المصري اليوم السبت 31 أغسطس 2024، حيث سجل سعر حديد عز حاليًا 40700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وفق الأسعار الرسمية المعلنة من شركة حديد عز في مصر.

سعر طن حديد عز

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، إنه بدءًا من شهر سبتمبر 2024 فإن شركة حديد عز قررت تثبيت سعر أطوال ولفائف الحديد عند 40700 جنيهًا شامل القيمة المضافة والمقررة 14%.

أسعار الحديد اليوم في مصر

حديد عز 40700 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع

حديد المراكبى 38500 جنيهًا.

الجيوشي للصلب 38500 جنيهًا.

حديد العشرى 37000 جنيهًا.

حديد عنتر 36400 جنيهًا.

حديد عياد 36500 جنيهًا.

العربية للصلب 36500 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم المرصودة في سياق هذا التقرير ليست السعر النهائي للبيع للمستهلكين حيث يضيف التجار المكاسب وتكاليف النقل والتي تختلف من محافظة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى.