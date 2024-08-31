شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم بمصر تسجل أقل مستوى فى أسبوع .. عيار 21 بـ3440 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 31 أغسطس 2024 تسجيل تراجع ملحوظ لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري، على خلفية هبوط سعر الذهب العالمي وانخفاض سعر الدولار في السوق المصرفي الرسمي.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3931 جنيها.

عيار 21 يسجل 3440 جنيها.

عيار 18 يسجل 2949 جنيها.

الجنيه الذهب 27520 جنيها.

أسعار الذهب العالمية

أسعار الذهب قد تم تسعيرها على خفض في الفائدة في سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس، وبالتالي عند صدور القرار من قبل البنك الفيدرالي لن يكون هناك تأثير على الذهب، ولكن كل التركيز سيكون على توقعات أعضاء البنك الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وهل يستمر الفيدرالي في خفض الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية من هذا العام.

إذا ذكر البنك الفيدرالي ان قرار خفض الفائدة في سبتمبر هو قرار منفرد ولن يتبعه سلسلة من عمليات خفض الفائدة سيعمل هذا على ارتفاع كبير في مستويات الدولار الأمريكي يقابله انخفاض آخر في أسعار الذهب.

من جهة أخرى، نجد أن بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة التي تصدر اليوم، والذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي سيساهم بشكل كبير في توقع مسار الفائدة خلال الفترة القادمة، خاصة أن البنك الفيدرالي قد يكتفي في اجتماعه القادم بالإشارة إلى أن القرارات المتعلقة بخفض الفائدة في الفترة القادمة ستعتمد على ما يصدر من البيانات الاقتصادية.

التقييم الثاني لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام أظهر يوم أمس ارتفاع بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة، الأمر الذي يدل أن الاقتصاد الأمريكي بإمكانه تجبن الركود الاقتصادي، وقد عمل هذا أيضاً على تخفيف الضغط على البنك الفيدرالي الأمريكي أن يلجأ إلى عمليات خفض حاد في أسعار الفائدة.