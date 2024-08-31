شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: الانتهاء من فحص 14 ألف مركبة سياحية للتأكد من جودتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة السياحة والآثار ممثلة الإدارة المركزية لشركات السياحة، جهودها المستمرة وحملاتها الدورية التي تقوم بها للفحص الفني للمركبات السياحية على مستوى محافظات الجمهورية.

وقامت الوزارة بالانتهاء من فحص نحو 14 ألف مركبة سياحية حتى نهاية أغسطس الجاري بالتعاون مع وزارة الداخلية في محافظات كل من القاهرة، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وذلك في ضوء سير إجراءات تجديد الترخيص السنوي لهذه المركبات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدور الرقابي والتنظيمي للوزارة وحرصها على تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين المصريين والأجانب وتعزيز معايير السلامة وخاصة أن قطاع النقل السياحي يُعد أحد الركائز الأساسية في المنظومة السياحية.

ومن جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة إلى أنه تم توجيه المختصين بالوزارة بضرورة التأكد خلال فحص هذه المركبات السياحية من استيفائها لأقصى معايير الأمان والجودة، وهو الأمر الذي يساهم في تفادى حدوث أى حوداث وحماية والحفاظ على السائحين والزائرين ويحسن من تجاربهم السياحية في مصر ويجعلها وجهة سياحية أكثر أمانًا وجاذبية على المستوى العالمي.

وأوضحت أن عمليات الفحص الفني تتم بواسطة مهندسين متخصصين للتأكد من كفاءة كل مركبة ومدى ملاءمتها للعمل في القطاع السياحي.

ومن المقرر أن تواصل لجان الفحص الفني عملها دورياً حتى الانتهاء من فحص كافة المركبات السياحية على مستوى الجمهورية.

وقامت الوزارة بإرسال خطاب إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة يؤكد على ضرورة التزام شركات السياحة والشركات العاملة في نشاط النقل السياحي بالفحص الفني الدوري للمركبات السياحية الخاصة بهم في مواعيدها المقررة، بجانب الالتزام بإنهاء إجراءات تسجيل سائقيهم لدى الوزارة والتي تشمل إجراء الكشف الطبي لهم، وعقد دورات تدريبية، وإصدار كارنيه الغرفة، وبالإضافة إلى التأكيد على ضرورة عدم استعانة هذه الشركات بسائقين غير مقيدين بسجلات الوزارة والغرفة للقيام بقيادة المركبات السياحية، وذلك حتى لا تتعرض الشركة لأي عقوبات قانونية تضر بالشركة والسائق.

جدير بالذكر أن من ضمن الاشتراطات الأساسية الواجب توافرها في المركبة السياحية ضرورة تواجد جهاز محدد للسرعة، وكذلك جهاز تحديد المواقع GPS والذي يتم متابعته لحظياً من قبل مركز تتبع المركبات السياحية بالوزارة، حيث يتم مراقبة حركة كافة المركبات السياحية أثناء رحلاتها بما يعكس الحركة الفعلية لها وسرعتها وموقعها وخط سيرها، ويعطي فرصة للتدخل الفوري مع الجهات المختصة حال وقوع أي طارئ للمركبة.