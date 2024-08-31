شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إحدى شركات ابدأ لتوطين صناعة الطلمبات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تولي الدولة المصرية أهمية كبري لتوطين صناعة الطلمبات لمًا لها من أهمية كبيرفي المشاريع التنموية، وبدورها قامت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بعمل شراكة مع شركة "الوايلر - فريد" رائدة صناعة الطلمبات فى مصر والشرق الأوسط، لتوطين هذه الصناعة الهامة.

وتعمل الشركة علي صناعة طلمبات رفع المياه الأفقية والرأسية عالية الجودة لتلبية جميع متطلبات محطات المياه والصرف الصحي والصناعات المختلفة.

وكشف المهندس حسان فريد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة "الويلر فريد" للطلمبات، أنه سعيد جدا بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" خاصة أن المبادرة قدمت كل الدعم اللازم لتطوير هذه الصناعة الهامة.

وأضاف "حسنين" في تصريحات صحفية سابقة، أن دعم مبادرة ابدأ " الوطنية ليس فقط لتوطين هذه الصناعة الهامة بل إنها ساهمت بشكلٍ كبير في تطوير منتحات أخري جديدة.

وأوضح، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوايلر للطلمبات، أن المبادرة الوطنية “ابدأ” لـ توطين الصناعة، تهتم بالمشروعات الصناعية وتركز على دعم القطاع الصناعي، وترحب بأنضمام أي شخص لديه مشروع صناعي قائم، مضيفا أنه تم توقيع 3 عقود مع 3 شركات لتصنيع الطلمبات العالمية، والتي تم استخدامها في مبادرة "حياة كريمة" ومشروعات مستقبل مصر والضبعة، وقال إن "حياه كريمة" تمثل تحدي كبير أمام شركة الطلمبات خاصة أنه كان هناك مشاكل في البنية التحتية.

وأخيرا وليس آخرا نصح "حسنين" الشباب بأنهم لابد وأن يكون لديهم الصبر الكافي لتعلم كل ما هو جديد للدخول بقوة فى مجال الصناعة.



