شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط.. وخام برنت يسجل 78.80 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط 78.80 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.55 دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة حيث أغلقت الأسعار على انخفاض مسجلة خسائر على أساس أسبوعى.

وأكدت وزارة النفط العراقية، أن تخفيض الإنتاج الذى شمل به العراق قرار جماعى يشمل 23 دولة بمجموعة "أوبك بلس"، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد بحث ودراسة، والهدف منه هو الحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق ومنع هبوطها بفعل التطورات الجيوسياسية التى يشهدها العالم.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد- فى تصريح، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن زيارة الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط هيثم الغيص إلى العراق تأخذ أبعادًا إيجابية؛ لأن العراق هو المنتج الثانى فى "أوبك" وله دور مؤثر فى هذه المنظمة وأيضا فى "أوبك بلس".

وأضاف أن قرار تخفيض الإنتاج جاء باتفاق "أوبك" و"أوبك بلس" بمجموع 23 دولة والعراق ملتزم بهذه الاتفاقات التى تصب فى صالح المنتجين بالدرجة الأولى وأيضا لصالح المستهلكين، وهذه الاتفاقات تؤدى إلى مواجهة التحديات التى تواجه السوق النفطية وهدفها تحقيق التوازن والاستقرار فى الأسواق النفطية التى تواجه تحديات كبيرة جدا، وبالتالى وجدت هذه الدول أن القرار الجماعى هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات.

وتابع أن التحديات تتنوع ما بين الاقتصادية والجيوسياسية والأمنية فى البلدان التى تشهد تطورات وكذلك تحديات المضاربات والتحدى الصحى الذى تواجهه دول العالم وهذه مجتمعة تؤدى إلى تقليص وتقليل الاستهلاك والطلب، ودعم العراق لقرارات منظمة "أوبك" و"أوبك بلس" هدفه حماية مصالحه ومصالح الدول المنتجة.