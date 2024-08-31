شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة تطرح أكثر من 8 ملايين متر أرض صناعية في 14 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 1124 قطعة أرض صناعية اعتبارا من 1 وحتى 8 سبتمبر وذلك فى 14 محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، الفيوم، البحيرة، مرسى مطروح، شمال سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بمساحات متنوعة بإجمالى مساحة 5 ملايين و482 ألف م٢ بأنشطة مختلفة (غذائي، دوائي، كيماوي، هندسي، تعديني، غزل ونسيج ومواد بناء)، على أن يكون التقديم على الخريطة الاستثمارية بالدخول على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن الطرح.

الخريطة تُتيح الإطلاع على كافة التفاصيل والأراضى المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل قبل البدء فى إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المُتاحة، وتُركز المنصة على دعم المستثمر فى كل المراحل التى يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال

وأوضح البيان، أنه سيتم دراسة الطلبات ثم الاعلان عن نتيجة تخصيص الأراضى الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة التقديم (٨ سبتمبر)، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS" ورسائل بالبريد الإلكترونى “Email" للسادة المستثمرين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.

وفى المراحل المُقبلة ستُتيح منصة مصر الصناعية الرقمية فى إصداراتها معلومات وخصائص تفاعلية لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكافة الجهات، كما ستقوم بتوفير خزينة إلكترونية مُؤمْنة للمستندات توفيرًا على المستثمر مراحل تقديم المستندات، وذلك من خلال فريق دعم فنى متكامل لتقديم المساعدة للمستثمرين على مدار الساعة.