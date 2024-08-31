شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل على منصة مصر الصناعية الرقمية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” طريقة التسجيل على الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق بعض من الخطوات لتسجيل حساب من خلال الرابط التالي www.madein.eg ، مُوضحًا بالفيديو التعريفي المرفق مع البيان الخطوات التالية:-

1- فتح متصفح الإنترنت والانتقال إلى عنوان الموقع الإلكتروني للمنصة والضغط على تسجيل الدخول.



2- الضغط على إنشاء حساب (كلمة التسجيل) للتسجيل على المنصة.

3- إدخال البيانات ثم الضغط على انشاء حساب.



4- سيتم إرسال بريد إلكتروني للتأكيد.



5- الضغط على الرابط داخل البريد الإلكتروني وسوف يقوم بتحويلك على الموقع الإلكتروني.



6- الضغط على بيانات الحساب.



7- إدخال البيانات الشخصية وإرفاق الملفات المطلوبة، مع ملاحظة أنه يجب اختيار إذا كنت صاحب شأن أو وكيل أو مفوض ثم الضغط على حفظ.



8- سيتم إرسال رسالة إلى رقم موبايل المُستخدم بها كود مكون من 6 أرقام ثم إدخال الكود والضغط على حفظ.

9.إدخال بيانات الشركة وإرفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.



10- إدخال بيانات المصنع وإرفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.



11. الاشتراك في المنصة عن طريق الضغط على الاشتراكات ثم اشترك الآن.



12- الضغط على طلب الحصول على رقم المستثمر حتى يتم التمكن من استخدام خدمات المنصة.



13- إرفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.



14- إرسال الطلب للمراجعة من جانب الهيئة.

وأشار بيان الوزارة، إلى أنه جاري العمل على الانتهاء من إطلاق خدمات إصدار تراخيص البناء واصدار السجل الصناعي، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات مُتتالية للمنصة، و يمكن الدخول على منصة مصر الصناعية الرقمية من خلال الرابط التالي: www.madein.eg

كما أوضح بيان وزارة الصناعة أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستُساهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث أنه من المُستهدف أن تكون المنصة هي القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات.