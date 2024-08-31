شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 31-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 31-8-2024، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 158.59 جنيه للشراء و159.65 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 153.09 جنيه للشراء و159.75 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 158.97 جنيه للشراء، و159.52 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

158.97 جنيه للشراء.

159.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

158.59 جنيه للشراء.

159.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

158.77 جنيه للشراء.

159.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

153.09 جنيه للشراء.

159.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

153.19 جنيه للشراء.

159.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

159.45 جنيه للشراء.

159.91 جنيه للبيع.