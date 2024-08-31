أخبار الاقتصاد اليوم: إنتاج 5.8 مليون أوقية ذهب من منجم السكرى منذ بدء الإنتاج

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تنوعت اليوم السبت 31-8-2024 أخبار الاقتصاد المصرى من أبرزها ، أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية منجم السكرى كنموذج متطورللاستثمار التعدينى والحرص الكامل على تدعيم ما يحققه من نجاحات فى ظل جهود زيادة الإنتاج به واستخدامه تقنيات حديثة

وزير البترول: إنتاج 5.8 مليون أوقية ذهب من منجم السكرى منذ بدء الإنتاج

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية منجم السكرى كنموذج متطورللاستثمار التعدينى والحرص الكامل على تدعيم ما يحققه من نجاحات فى ظل جهود زيادة الإنتاج به واستخدامه تقنيات حديثة فى الاستكشاف الذى يسهم فى إطالة عمر الإنتاج من المنجم ، الذى تمكن من تحقيق إنتاج بلغ 8ر5 مليون أوقية منذ بدء الإنتاج.

وأشار بدوى خلال الجولة التفقدية لسير العمل والإنتاج بمنجم السكرى بالصحراء الشرقية فى منطقة مرسى علم، إلى أن قطاع الثروة المعدنية الذى يعمل على تحقيق قصص نجاح تعدينية جديدة وزيادة الاستثمار فى صناعة التعدين ، تدعم كافة الجهود المميزة التى يبذلها الشركاء فى هذا المجال ، والذين فازوا من خلال المزايدات المطروحة ويثرون هذا النشاط بخبرات وتقنيات متنوعة ، تفتح الباب أمام تحقيق اكتشافات اقتصادية واستغلال أفضل للثروات التعدينية ومن ثم مضاعفة عوائد ومساهمة قطاع التعدين فى الناتج الإجمالى للاقتصاد الوطنى وأن الوزارة تعمل باستمرار على تذليل أى تحديات قد تطرأ بما يضمن استدامة الأعمال والإنتاج.

غداً إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في غداً الأحد 1سبتمبر 2024 بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) والشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، حيث تتضمن المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين.

وتستهدف المنصة، تعظيم تمكين الصناعة المصرية من المنافسة في الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

وزارة الصناعة تطرح أكثر من 8 ملايين متر أرض صناعية في 14 محافظة



أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 1124 قطعة أرض صناعية اعتبارا من 1 وحتى 8 سبتمبر وذلك فى 14 محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، الفيوم، البحيرة، مرسى مطروح، شمال سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بمساحات متنوعة بإجمالى مساحة 5 ملايين و482 ألف م٢ بأنشطة مختلفة (غذائي، دوائي، كيماوي، هندسي، تعديني، غزل ونسيج ومواد بناء)، على أن يكون التقديم على الخريطة الاستثمارية بالدخول على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن الطرح.

الخريطة تُتيح الإطلاع على كافة التفاصيل والأراضى المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل قبل البدء فى إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المُتاحة، وتُركز المنصة على دعم المستثمر فى كل المراحل التى يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال

وزيرة التخطيط تشارك في جلسة لمحافظي بنك التنمية الجديد حول تمويل التنمية المستدامة



شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد؛ في الجلسة النقاشية لمحافظي بنك التنمية الجديد، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية». جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان "الاستثمار في مستقبل مستدام" خلال الفترة من 28- 31 أغسطس 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، و جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، نجوزي أوكونجو إيويالا، رئيسة منظمة التجارة العالمية، ومحافظي دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.