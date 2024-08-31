شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تعيين هشام عكاشة رئيسا تنفيذيا لبنك مصر.. ومحمد الإتربى للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوبالسبت، 31 أغسطس 2024 07:00 م
قالت مصادر مطلعة لليوم السابع، إنه من المقرر أن يصدر خلال ساعات قرارا بتعيين هشام عكاشة رئيسا تنفيذيا لبنك مصر، ومحمد الإتربى رئيسا تنفيذيا للبنك الأهلى.
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يصدر قرارا من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجالس إدارات البنوك العامة خلال ساعات.
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