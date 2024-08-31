شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "وحدة الحوافز الخاصة" بهيئة الاستثمار واختصاصاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على التبسيط والتيسير على المستثمرين تم إنشاء وحدة تحت مسمى " وحدة الحوافز الخاصة وفقا لا حكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

ويأتى انشاء هذه الوحدة فى اطار حرص الهيئة على تفعيل منظومة الحوافز الخاصة وذلك لارتباطها المباشر بتحقيق التنمية فى المناطق الاكثر احتياجاً، وزيادة معدلات الانتاج وتوفير فرص العمل، هذا بالاضافة إلى تحفيز الاستثمارات فى المجالات والانشطة والقطاعات والمناطق التى تخدم خطة التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات الانتاج وتوفير فرص العمل وينص القرار على أن تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدة الحوافز الخاصة وتكون تابعة للرئيس التنفيذى مباشرة.



وتختص الوحدة بما يلي:

* العمل على استالم طلبات التمتع بالحوافز الخاصة نفاذا االستث مار رقم 72 لسنة 2017، لنص المادة رقم 11 من قانون والمادة رقم 10 من اللائحته التنفيذية.

* فحص طلبات الشركات والمنشآت للتمتع بالحوافز الخاصة والتأكد من جديتها واستيفاء المستندات المطلوبة، ومدى انطباق شروط تمتعها بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار.

* مراجعة موقف الشركات والمنشآت التى سبق تحديد تاريخ بدء نشاطها لدراسة مدى انطباق شروط تمتعها بها.

* اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار شهادة التمتع بالحوافز الخاصة ومتابعة منظومة عملها.

* اقتراح القواعد والاجراءات اللازمة بشأنها تمهيدا للتنفيذ الفورى لتلك المنظومة.