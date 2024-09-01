شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مميزات لبرنامج الشحن الموحد لعدادات الكهرباء أهمها خفض نسبة الفقد.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

تستعد وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتعميم المنظومة الإليكترونيه للعدادات مسبوقة الدفع "برنامج الشحن الموحد" بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بنهاية العام الجاري، ويتميز البرنامج بالعديد من المميزات أهمها الآتى:

1- بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر فى تطبيق تجربة برنامج الشحن الموحد ب 3 شركات توزيع هم جنوب القاهرة و مصر العليا و القناة لتوزيع الكهرباء و جزء من المناطق التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

2- يضمن برنامج الشحن الموحد حوكمة الشحن و دقة المراجعة و البيانات و المعلومات الخاصة بكل مشترك.

3- سيلعب دورا هاما في خفض نسبة الفقد و انتظام عمليات الشحن.

4- من أهم مميزات برنامج الشحن الموحد هو أنه سيتيح إمكانية تركيب شرائح اتصالات بالعدادات مسبوقة الدفع و تحويلها لعدادات ذكية تتيح خدمة تحويل الرصيد من الهواتف المحمولة إلى عداد الكهرباء مسبوق الدفع بشكل مباشر دون الحاجة إلى الذهاب إلى منافذ الشحن الاليكترونى أو منافذ الشحن بشركات توزيع الكهرباء.

5- توحيد نظام الشحن لجميع أنواع العدادات مسبوقة الدفع التي يتم تركيبها عند المشتركين للتيسير عليهم و أيضا على العاملين بإدارات المراجعة المالية.

6- يقضي برنامج الشحن الموحد على المشاكل الناتجة عن أنظمة الشحن المختلفة التى تتسبب فى بعض الأخطاء المالية والفنية.