شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تنتهى من تطبيق "الشحن الموحد" بـ"القناة" تمهيداً للتعميم والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى انتهت من تطبيق برنامج الشحن الموحد الخاص بالعدادات مسبوقة الدفع بنطاق شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لتصبح بذلك ثالث شركة توزيع يتم التطبيق بها تمهيدا لتعميم البرنامج تباعا بشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر انتهت من تشغيل المنظومة الموحدة لشحن العدادات مسبقة الدفع في شركة جنوب القاهرة و مصر العليا لتوزيع الكهرباء منذ عدة أشهر وثبت نجاحه ، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وحوكمة عمليات الشحن و تطبيقا لمعايير التأمين واستدامة الخدمات.

وأشار المصدر أن برنامج الشحن الموحد يستهدف استبدال أنظمة الشحن الخاصة بشركات العدادات بالنظام الموحد للشحن من خلال إحدى الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال، مشيرة إلى أنه جاري العمل على إطلاق الخدمة في باقي شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تباعًا.