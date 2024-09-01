شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن في مصر.. أسعار الفراخ تتراجع 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت بورصة الدواجن في مصر اليوم الأحد بحوالي 5 جنيهات بعد ارتفاع أمس في سوق الجملة وتسليم أرض المزرعة، وهبط السعر من 70 إلى 65 جنيهًا بالمزرعة.

وكانت أسعار الفراخ استقرت منذ بداية الأسبوع ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 65 جنيها تسليم أرض المزرعة قبل أن ترتفع إلي 70 جنيها ثم انخفضت إلى 65 جنيهًا ويصل السعر النهائي للمستهلكين 75 إلي 85 جنيها للكيلو.

و سجل سعر البيض في الأسواق استقراراً عند 160 جنيهاً للبيض الأبيض و 162 جنيها للبيض البلدي و 161 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار مما يجعل السعر يتراوح بين 175 إلى 180 جنيها.

يشار إلى أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في حجم الطلب منذ بداية شهر أغسطس الجاري مع توافر كميات ضخمة بالأسواق.