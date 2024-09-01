شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور» توقع اتفاقيات تمويل لـ3 مشاريع بـ9.7 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكوا باور، الخميس الماضي، اتفاقيات تمويل لثلاثة مشاريع رئيسية لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية (حضن والمويه والخشيبي).
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تقع المشاريع في منطقة مكة المكرمة ومنطقة القصيم وبقدرة إنتاجية تبلغ 2,000 ميجاواط و2,000 ميجاواط و1,500 ميجاواط على التوالي.
ووقعت اتفاقيات التمويل شركات المشاريع الممثلة في شركة بريق للطاقة المتجددة وشركة مويه للطاقة المتجددة وشركة نبعة للطاقة المتجددة والمملوكة من قبل شركة أكوا باور وبديل (إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) وشركة أرامكو السعودية للطاقة.
وتبلغ حصة أكوا باور في كل شركة من شركات المشاريع الثلاثة 35.1%.
وأفادت بأن الجهة الممولة: تحالف تمويلي مكون من بنوك محلية وإقليمية ودولية (البنك السعودي الفرنسي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبو ظبي الأول، بنك إتش إس بي سي، وبنك ميزوهو، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، وبنك ستاندر تشارترد).
وأشارت إلى أن قيمة التمويل: 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، لافتة إلى أن مدة التمويل قرابة 27.3 عام.
وذكرت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: ضمان محدود على حصة أكوا باور من القرض التجسيري والسيولة الاحتياطية.
وأوضحت أن الهدف من التمويل: تمويل لتطوير وتصميم وإنشاء وتشغيل ثلاث محطات طاقة شمسية كهروضوئية.
وستكون شركة "بديل" المملوكة بشكل كامل لصندوق الاستثمارات العامة شريكاً في شركات المشاريع الثلاثة بحصة تبلغ 34.9%.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تقع المشاريع في منطقة مكة المكرمة ومنطقة القصيم وبقدرة إنتاجية تبلغ 2,000 ميجاواط و2,000 ميجاواط و1,500 ميجاواط على التوالي.
ووقعت اتفاقيات التمويل شركات المشاريع الممثلة في شركة بريق للطاقة المتجددة وشركة مويه للطاقة المتجددة وشركة نبعة للطاقة المتجددة والمملوكة من قبل شركة أكوا باور وبديل (إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) وشركة أرامكو السعودية للطاقة.
وتبلغ حصة أكوا باور في كل شركة من شركات المشاريع الثلاثة 35.1%.
وأفادت بأن الجهة الممولة: تحالف تمويلي مكون من بنوك محلية وإقليمية ودولية (البنك السعودي الفرنسي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبو ظبي الأول، بنك إتش إس بي سي، وبنك ميزوهو، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، وبنك ستاندر تشارترد).
وأشارت إلى أن قيمة التمويل: 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، لافتة إلى أن مدة التمويل قرابة 27.3 عام.
وذكرت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: ضمان محدود على حصة أكوا باور من القرض التجسيري والسيولة الاحتياطية.
وأوضحت أن الهدف من التمويل: تمويل لتطوير وتصميم وإنشاء وتشغيل ثلاث محطات طاقة شمسية كهروضوئية.
وستكون شركة "بديل" المملوكة بشكل كامل لصندوق الاستثمارات العامة شريكاً في شركات المشاريع الثلاثة بحصة تبلغ 34.9%.