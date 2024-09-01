شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الراشد للصناعة» تقفز إلى 19.6 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: انخفاض أسعار المواد الخام مقارنة بنفس الفترة المماثلة وكذلك الحصول على مصادر جديدة للخامات. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الراشد للصناعة في النصف الأول من 2024 بنسبة 86.3% إلى 19.6 مليون ريال، مقابل 10.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الزيادة في صافي الربح إلى: زيادة إجمالي الربح بنسبة 47.05% بسبب زيادة الإيرادات.وتضمنت الأسباب: انخفاض أسعار المواد الخام مقارنة بنفس الفترة المماثلة وكذلك الحصول على مصادر جديدة للخامات.