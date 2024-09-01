الاقتصاد

أرباح «الراشد للصناعة» تقفز إلى 19.6 مليون ريال في النصف الأول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الراشد للصناعة في النصف الأول من 2024 بنسبة 86.3% إلى 19.6 مليون ريال، مقابل 10.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب الزيادة في صافي الربح إلى: زيادة إجمالي الربح بنسبة 47.05% بسبب زيادة الإيرادات.
وتضمنت الأسباب: انخفاض أسعار المواد الخام مقارنة بنفس الفترة المماثلة وكذلك الحصول على مصادر جديدة للخامات.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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