شكرا لقرائتكم خبر عن «كيمانول» توقع اتفاقية لإنتاج 25 ألف طن من «ميثيل إيثانول الأمين» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل المبدئي للمشروع خلال الربع الرابع من عام 2027م.

علماً بأن ميثيل ثنائي إيثانول الأمين (MDEA) والمركبات المتخصصة لميثيل ثنائي إيثانول الأمين (MDEA) تستخدم في العديد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية مثل صناعة النفط والغاز، استخلاص الغازات المضرة للبيئة، وتقنية التقاط الكربون وتخزينه.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الإنتاج المحلي للكيماويات المتخصصة وتقليل الاعتماد على الواردات وتحديدا في قطاع صناعة النفط والغاز.

علماً بأن الأثر المالي للمشروع يصعب تحديده حالياً لحين الانتهاء من كافة الدراسات الفنية والمالية وطبقاً لمتغيرات السوق وقت بدء التشغيل.

ونوهت بالإعلان لاحقاً عن أي مستجدات أخرى في حينه. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) أنها وقَّعت مؤخراً اتفاقية التراخيص الفنية مع إحدى الشركات الأجنبية المالكة للتقنية.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الاتفاقية بهدف إنتاج مادة ميثيل إيثانول الأمين وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 25 الف طن متري سنوياً.ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل المبدئي للمشروع خلال الربع الرابع من عام 2027م.علماً بأن ميثيل ثنائي إيثانول الأمين (MDEA) والمركبات المتخصصة لميثيل ثنائي إيثانول الأمين (MDEA) تستخدم في العديد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية مثل صناعة النفط والغاز، استخلاص الغازات المضرة للبيئة، وتقنية التقاط الكربون وتخزينه.ويهدف المشروع إلى تعزيز الإنتاج المحلي للكيماويات المتخصصة وتقليل الاعتماد على الواردات وتحديدا في قطاع صناعة النفط والغاز.علماً بأن الأثر المالي للمشروع يصعب تحديده حالياً لحين الانتهاء من كافة الدراسات الفنية والمالية وطبقاً لمتغيرات السوق وقت بدء التشغيل.ونوهت بالإعلان لاحقاً عن أي مستجدات أخرى في حينه.