شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «أمواج الدولية» إلى 4.15 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وأضافت أن من ضمن الأسباب: زيادة مصاريف االشحن، وانخفاض هامش ربحية المنتجات. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة أمواج الدولية في النصف الأول من 2024 بنسبة 59% إلى 4.152 مليون ريال، مقابل 10.153 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى: زيادة تكاليف التمويل متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة (السايبور).وأضافت أن من ضمن الأسباب: زيادة مصاريف االشحن، وانخفاض هامش ربحية المنتجات.