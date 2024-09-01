شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «أمواج الدولية» إلى 4.15 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة أمواج الدولية في النصف الأول من 2024 بنسبة 59% إلى 4.152 مليون ريال، مقابل 10.153 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى: زيادة تكاليف التمويل متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة (السايبور).
وأضافت أن من ضمن الأسباب: زيادة مصاريف االشحن، وانخفاض هامش ربحية المنتجات.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى: زيادة تكاليف التمويل متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة (السايبور).
وأضافت أن من ضمن الأسباب: زيادة مصاريف االشحن، وانخفاض هامش ربحية المنتجات.