شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أسمنت الشمالية» توافق على تعديل معايير وضوابط الأعمال المنافسة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)، الذي عقد يوم الخميس الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية شملت: الموافقة على إضافة مادة في النظام الأساسي متعلقة بشراء الأسهم وارتهانها ورهنها.
وأضافت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بإدارة الشركة.
وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
وأفادت بأن النتائج تضمنت: الموافقة على صرف مبلغ 1.2 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023م.
وذكرت أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على تعديل معايير وضوابط الأعمال المنافسة.
ولفتت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، والموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية شملت: الموافقة على إضافة مادة في النظام الأساسي متعلقة بشراء الأسهم وارتهانها ورهنها.
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وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
وأفادت بأن النتائج تضمنت: الموافقة على صرف مبلغ 1.2 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023م.
وذكرت أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على تعديل معايير وضوابط الأعمال المنافسة.
ولفتت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، والموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.