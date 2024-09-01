الاقتصاد

البنك المركزى: ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك إلى 11.7 تريليون جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

الأحد، 01 سبتمبر 2024 09:00 ص

قال البنك المركزى المصرى، إن ودائع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، ارتفعت إلى نحو 11.7 تريليون جنيه فى نهاية شهر أبريل 2024، مقارنة بنحو 10 تريليونات جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، أى بارتفاع قدره نحو 1.7 تريليون جنيه.

وتعد شهادات الادخار مرتفعة العائد أحد أكبر الأوعية الاستثمارية فى حجم الاستثمارات، وساهمت قرارات 6 مارس الماضى فى دعم موارد النقد الأجنبى وزيادة معدلات الادخار فى البنوك المصرية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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