شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك إلى 11.7 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوبالأحد، 01 سبتمبر 2024 09:00 ص
قال البنك المركزى المصرى، إن ودائع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، ارتفعت إلى نحو 11.7 تريليون جنيه فى نهاية شهر أبريل 2024، مقارنة بنحو 10 تريليونات جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، أى بارتفاع قدره نحو 1.7 تريليون جنيه.
وتعد شهادات الادخار مرتفعة العائد أحد أكبر الأوعية الاستثمارية فى حجم الاستثمارات، وساهمت قرارات 6 مارس الماضى فى دعم موارد النقد الأجنبى وزيادة معدلات الادخار فى البنوك المصرية.
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