شكرا لقرائتكم خبر عن "خالد الدستاوى" يتفقد خدمة عملاء ومركز شحن كهرباء جنوب الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة للكهرباء والمهندس إمام الأشهب رئيس قطاع التفتيش والجودة بالشركة القابضة لكهرباء مصر فى زيارة مفاجئة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اليوم السبت لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم خدمة مميزة للمواطنين.

وحرص الدكتور خالد الدستاوى على متابعة أعمال الشركة أثناء زيارته لديوان عام الشركة والتأكد من التطور المستمر في معدلات الأداء والخطوات الايجابية فى مواجهة سرقات التيار والمستحدث في طرق السرقة ومراجعة أعمال العدادات بالشركة وتلقى شكاوى المواطنين.

وحرص الدستاوى على المرور على تجهيزات وحدة خدمة العملاء والشحن بالديوان العام برفقة المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، كما تفقد السيارات المنتقلة لتقديم الخدمات للمواطنين وكذلك المرور على فرع كهرباء قطور المطور ومتابعة العمل به.

كما حرص العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع على التواصل مع المواطنين المتواجدين بالفرع والتأكد من حسن تقديم الخدمة لهم وتذليل اى عقوبات تواجههم في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها لهم الشركة وكذلك تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن توصيل الكهرباء لكافة المواطنين سواء المستوفين لشروط التوصيل أو المخالفين من خلال تركيب العدادات الكودية .



