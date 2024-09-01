شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 سبتمبر 2024 10:22 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 30935 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 37887 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 13436 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 7117 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 10211 نقطة.