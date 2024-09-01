شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء توصية مجلس إدارة «الخليجية العامة» لزيادة رأس المال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، يوم الخميس الماضي، إلغاء توصية المجلس السابقة بِشأن زيادة رأس مال الشركة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 19 مارس الماضي، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
وأفادت الشركة بأن إلغاء التوصية لتوجيه جهود الشركة ومواردها نحو نجاح عملية الاندماج مع شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني.
ويرى مجلس الإدارة أن هذا القرار من شأنه أن يعزز من وضع الشركة التنافسي وكفاءتها التشغيلية وأدائها العام في السوق، بما يخدم في نهاية المطاف مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
ونوهت بأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي حالياً وستعلنه لاحقاً إن وجد.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 19 مارس الماضي، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
وأفادت الشركة بأن إلغاء التوصية لتوجيه جهود الشركة ومواردها نحو نجاح عملية الاندماج مع شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني.
ويرى مجلس الإدارة أن هذا القرار من شأنه أن يعزز من وضع الشركة التنافسي وكفاءتها التشغيلية وأدائها العام في السوق، بما يخدم في نهاية المطاف مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
ونوهت بأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي حالياً وستعلنه لاحقاً إن وجد.