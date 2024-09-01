شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «لدن» إلى 32.4 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة لدن للاستثمار في النصف الأول من 2024 بنسبة 55.7% إلى 32.4 مليون ريال، مقابل 73.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، حققت الشركة انخفاضا في صافي الربح بسبب تراجع أداء قطاع المقاولات والمصانع.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: تسجيل خسائر من المحفظة الاستثمارية بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل.
وانخفض هامش الربح الإجمالي في النصف الأول من عام 2024م بنسبة (21%) مقارنة بـنسبة (22.5%) في الفترة نفسها من العام 2023م.
وتراجع الربح التشغيلي في النصف الأول من عام 2024 إلى (8%) مقارنة بـ (12%) في الفترة ذاتها من العام 2023م.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، حققت الشركة انخفاضا في صافي الربح بسبب تراجع أداء قطاع المقاولات والمصانع.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: تسجيل خسائر من المحفظة الاستثمارية بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل.
وانخفض هامش الربح الإجمالي في النصف الأول من عام 2024م بنسبة (21%) مقارنة بـنسبة (22.5%) في الفترة نفسها من العام 2023م.
وتراجع الربح التشغيلي في النصف الأول من عام 2024 إلى (8%) مقارنة بـ (12%) في الفترة ذاتها من العام 2023م.