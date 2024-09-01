شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «لدن» إلى 32.4 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وأضافت أن من ضمن الأسباب: تسجيل خسائر من المحفظة الاستثمارية بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

وانخفض هامش الربح الإجمالي في النصف الأول من عام 2024م بنسبة (21%) مقارنة بـنسبة (22.5%) في الفترة نفسها من العام 2023م.

وتراجع الربح التشغيلي في النصف الأول من عام 2024 إلى (8%) مقارنة بـ (12%) في الفترة ذاتها من العام 2023م. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة لدن للاستثمار في النصف الأول من 2024 بنسبة 55.7% إلى 32.4 مليون ريال، مقابل 73.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، حققت الشركة انخفاضا في صافي الربح بسبب تراجع أداء قطاع المقاولات والمصانع.وأضافت أن من ضمن الأسباب: تسجيل خسائر من المحفظة الاستثمارية بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل.وانخفض هامش الربح الإجمالي في النصف الأول من عام 2024م بنسبة (21%) مقارنة بـنسبة (22.5%) في الفترة نفسها من العام 2023م.وتراجع الربح التشغيلي في النصف الأول من عام 2024 إلى (8%) مقارنة بـ (12%) في الفترة ذاتها من العام 2023م.