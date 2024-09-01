شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «مناولة» تقفز إلى 3.9 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة المناولة للشحن في النصف الأول من 2024 بنسبة 89.9% إلى 3.9 مليون ريال، مقابل 2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب الزيادة في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى رد بعض من مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بسبب تغيير الافتراضات المستخدمة في الاحتساب.