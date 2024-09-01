شكرا لقرائتكم خبر عن الساعة السكانية تظهر قرب وصول عدد سكان مصر إلى 106ملايين و750 ألف نسمة والان مع تفاصيل الخبر

تظهر الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قرب تسجيل وصول عدد سكان مصر بالداخل ربع مليون نسمة جديدة اليوم الأول من سبتمبر 2024، لتصبح 106 مليون و750 ألف نسمة، حيث بلغ عدد سكان مصر الإجمالي إلى 106 ملايين و747 ألف و966 نسمة حتى كتابة هذه السطور.

وأعلن جهاز الإحصاء، في الثاني من شهر يوليو الماضي وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 ملايين و500 ألف نسمة بزيادة قدرها 500 ألف نسمة خلال 144 يوم؛ حيث سجل عدد سكان مصر 106 مليون نسمة بالداخل في الثامن من فبراير الماضي.



عدد السكان الان

وتعمل الساعة السكانية المعلقة على مبنى جهاز الإحصاء، على تسجيل عدد المواليد والوفيات على السواء وليس المواليد فقط بشكل لحظي، حيث ترتبط هذه الساعة بقاعدة البيانات الخاصة بوزارة الصحة لحظة بلحظة، بينما تبقى التفاصيل الخاصة بالمواليد أو الوفيات عند وزارة الصحة فقط وليس جهاز الإحصاء، مثل الأسماء ومناطق تواجدهم وتتواجد الساعة السكانية فى عدد كبير من مباني المحافظات على مستوى الجمهورية.