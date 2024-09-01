شكرا لقرائتكم خبر عن شروط ومميزات مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" ببدر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 سبتمبر 2024 01:03 م

تفتح مدرسة"إبدأ" الوطنية للعلوم التقنية ببدر، التابعة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها، عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في نهاية العام بالمدارس مباشرة، ليتم التقديم للمدرسة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أولا: شروط القبول بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر، كالآتي:

1- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي الرابط التالى:

https://dualedu.moe.gov.eg/home

3- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعى.

3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2023.

4- لا يقل مجموعه عن 240 درجة.

5- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات «دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - الدقهلية - الإسكندرية - السويس» لن يتم توفير إقامة.

6- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2024.

ثانيا: تخصصات مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر:

يوجد تخصص واحد فقط بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر وهو الذكاء الاصطناعي.

ثالثا: المنهج الدراسي بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر

1- العلوم الأساسية والثقافية.

2- العلوم الفنية فى مجال التخصص.

3- التدريب العملى.

رابعا: مميزات مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر

1- مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات.

2- يحصل الطالب علي شهادة الدبلوم للتكنولوجيا التطبيقية في العلوم التقنية/ تخصص ذكاء اصطناعى.

3- الدراسة فى بيئة تعليمية تتمتع بالنضباط وتواكب التطور التكنولوجى وتطبق معايير الجودة العالمية.

4- توفير الزى المدرسى وملابس الوقاية الشخصية والزى الخاص بالتدريب العملي لجميع الطلاب.

5- توفير فرص تدريب ميدانى للطلاب بالمناطق الجغرافية المحيطة.

6- توفير شهادات الدبلومة الدولية لنسبة 10% من الخريجين من جهات اعتماد دولية.

7- توفير برامج إرشاد وتوجيه وتتبع وظيفي لجميع الخريجين.

8- توفير ملتقيات توظيف بشكل دورى لجميع الخريجين.

9- مساعدة الخريجين فى إيجاد فرص عمل داخل وخارج مصر.