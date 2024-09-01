شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز مستوى 31 ألف نقطة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.6 مليار جنيه خلال 3 ساعات.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 31142 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 38151 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 13501 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 7153 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 10269 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 2964 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 7404 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مطاحن ومخابز الإسكندرية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وسماد مصر (ايجيفرت)، وبى أي البدر-للاستثمار والتنمية، والتعمير والاستشارات الهندسية، ودايس للملابس الجاهزة.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 20 ألف وثيقة، يوم الخميس الماضى، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.240 مليون وثيقة بدلًا من 3.220 مليون وثيقة.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا بالم هيلز للتعمير، والمطورون العرب القابضة عدد 500 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 495 ألف سهم، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 9400 سهم، واشترى مساهم رئيسي بالشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 1.24 مليون سهم، على التوالى.

فيما باع مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عدد 5.5 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير عدد 4700 سهم، 4500 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 1.25 مليون سهم، 2860 سهم، على التوالي.

وأعلنت شركتا بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 330 ألف سهم، والثانية 50 ألف سهم.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة مستشفى كليوباترا، إيرادات نشاط بلغت 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 366.8 مليون جنيه مقارنة مع 212.6 مليون جنيه.

وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 785.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 633.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 124%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 102.8 مليون جنيه مقارنة بأرباح بقيمة 82.8 مليون جنيه بنسبة نمو 124%.

وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، فائض بلغ 5.281 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو عام 2024 مقابل فائض 3.43 مليون جنيه عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف 1.738 مليون جنيه.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بقيمة 53.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو عام 2024 مقابل صافي ربح 38.1 مليون جنيه عن الفترة المماثلة ومقابل فائض مستهدف 30 مليون جنيه.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، عن توقيع شركة أوراسكوم للإنشاءات مع شركتي Colas Rail و Hitachi Rail، عقدًا مع الهيئة القومية للأنفاق (NAT) لتحديث أنظمة الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، ويمتد الخط بطول 44 كيلومترًا، ويربط بين 35 محطة وينقل أكثر من 1.5 مليون شخص يوميًا، سيؤدي المشروع إلى زيادة كفاءة الخط والطاقة الاستيعابية بالإضافة إلى تحسين مستويات السلامة والأداء.

وسيبدأ المشروع في أكتوبر 2024 وسيستمر لمدة 64 شهراً، مع الحفاظ على استمرارية تشغيل الخط دون انقطاع، وستتولى شركة Colas Rail وشركة أوراسكوم للإنشاءات تحديث إمدادات وخطوط الطاقة الكهربائية والأنظمة الكهروميكانيكية في المحطات والأنفاق وعلى مسار السكك الحديدية والأعمال المدنية المرتبطة، بينما ستقوم شركة Hitachi Rail على تحديث أنظمة للإشارات والتحكم والاتصالات.

وتبلغ القيمة الإجمالي للمشروع حوالي 800 مليون يورو، وتمثل حصة أوراسكوم للإنشاءات 35% منها، وسيتم توفير التمويل لهذا المشروع من قبل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

فيما أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عن نقل ملكية الأسهم المملوكة للشركة العالمية للاستثمارات المالية (شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة القابضة المصرية الكويتية) في رأس مال شركة سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك إلى شركة تابعة أخرى شركة سبريا كميكالز بي في، وذلك بما لا يؤثر على الملكية المباشرة للشركة القابضة المصرية الكويتية.