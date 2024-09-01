شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد النطاق السعري لاكتتاب «المطاحن العربية» بين 62 و66 ريالا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حددت شركة "إتش إس بي سي" العربية السعودية، النطاق السعري لطرح شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية، وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.
وجاء إعلان شركة "إتش إس بي سي" العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير اكتتاب شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية.
وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم الأحد وحتى الساعة 5:00 مساءً من يوم الخميس المقبل 5 سبتمبر 2024م.
وتتمثل عملية الطرح ببيع نحو 15.39 مليون سهم عادي، من أسهم الشركة وهو ما يمثل 30% من رأس المال الشركة الحالي.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى نحو 2.56 مليون سهم.
وتقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
ويحدد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد.
وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى نحو 13.85 مليون سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90% من أسهم الطرح.
ويبدأ اكتتاب الأفراد في أسهم شركة المطاحن العربية 18- 19 سبتمبر الحالي.
وسيكون موعد التخصيص في 26 سبتمبر الحالي، بينما سيكون موعد رد الفائض في 3 أكتوبر المقبل.
وستكون البنوك المستلمة هي: البنك الأولي السعودي، ومصرف الراجحي، والبنك السعودي الفرنسي.
وجاء إعلان شركة "إتش إس بي سي" العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير اكتتاب شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية.
النطاق السعريأضافت أن النطاق السعري يتراوح ما بين 62 و66 ريالا للسهم الواحد، فيما ستتراوح القيمة السوقية لشركة المطاحن العربية عند الإدراج بين 3.1 و3.3 مليار ريال.
وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم الأحد وحتى الساعة 5:00 مساءً من يوم الخميس المقبل 5 سبتمبر 2024م.
وتتمثل عملية الطرح ببيع نحو 15.39 مليون سهم عادي، من أسهم الشركة وهو ما يمثل 30% من رأس المال الشركة الحالي.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى نحو 2.56 مليون سهم.
وتقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
ويحدد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد.
طرح المطاحن العربيةويبلغ عدد أسهم الطرح التي ستخصص مبدئيا للفئات المشاركة نحو 15.39 مليون ريال، بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.
وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى نحو 13.85 مليون سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90% من أسهم الطرح.
ويبدأ اكتتاب الأفراد في أسهم شركة المطاحن العربية 18- 19 سبتمبر الحالي.
وسيكون موعد التخصيص في 26 سبتمبر الحالي، بينما سيكون موعد رد الفائض في 3 أكتوبر المقبل.
وستكون البنوك المستلمة هي: البنك الأولي السعودي، ومصرف الراجحي، والبنك السعودي الفرنسي.