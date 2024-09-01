شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب في المعاملات الصباحية اليوم الأحد في مصر، ليسجل الذهب في مصر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى الأسواق 3440 جنيها بدون إضافة رسوم تصنيع، وسط توقف التداول على الذهب في البورصة العالمية بالتزامن مع الاجازة الاسبوعية.

سعر الذهب فى مصر:

عيار 24 يسجل 3931 جنيها.

عيار 21 يسجل 3440 جنيها.

عيار 18 يسجل 2949 جنيها.

الجنيه الذهب 27520 جنيها.

الذهب العالمي

انخفض سعر الذهب عيار 21 بنسبة 0.6% ليفقد 20 جنيها من قيمته ليغلق عند المستوى 3440 جنيها للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3460 جنيها للجرام.

اختتم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأسبوع الماضي عند متوسط 48.68 جنيه لكل دولار بعد ان تراجع من متوسط سعره بداية الأسبوع عند 48.84 جنيه لكل دولار، ليساهم هذا التراجع التدريجى فى متوسط سعر صرف الدولار فى التأثير السلبي على أسعار الذهب المحلى.

ومن جهة أخرى نجد أن تراجع سعر الذهب العالمي ساهم بشكل كبير في تراجع سعر الذهب المحلي، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التموين عن تعليمات جديد لضبط أسعار الذهب فى السوق المحلى، بعد اجتماع بين وزير التموين ورئيس شعبة الذهب والمجوهرات ورئيس البورصة المصرية للسلع، وذلك من خلال زيادة المعروض من الذهب خلال الفترة القادمة لتحقيق توازن مع الطلب وبالتالي يتجنب السوق حدوث ارتفاعات سعرية مفاجئة.

وأظهر تقرير صندوق النقد الدولي عن تقييم الاقتصاد المصري أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد لا تزال كبيرة بسبب التوترات الإقليمية المحيطة بمصر، وأوصى بضرورة الاستمرار فى برنامج الإصلاح الهيكلي لتحسين آفاق النمو مع ضرورة إدارة رأس المال بحكمة لاحتواء أية ضغوطات تضخمية.

وبالنسبة للديون المصرية فقد أشار الصندوق أن عمليات التقشف المالي الحالية من الممكن أن تضع الديون المصرية في مسار هابط، إلى جانب العمل على استغلال الموارد الإضافية من التخارج من الاستثمارات.

هذا وأعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع رصيد الذهب لديه إلى 454.925 مليار جنيه وذلك مع نهاية النصف الأول من العام الجارى، ليرتفع قيمة الذهب بمقدار 216.3 مليار جنيه مقارنة مع نفس الفترة في العام السابق، ووفق مصادر حكومية أن ارتفاع رصيد الذهب ناتج عن ارتفاع كلا من السعر والكمية المتواجدة في البنك.



