شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام البرنامج التدريبى: "تطبيقات الرياضيات والإحصاء" لطلاب كلية العلوم والان مع تفاصيل الخبر

اختتم مركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومي، البرنامج التدريبي بعنوان " تطبيقات الرياضيات والاحصاء في الحياة العملية" لطلاب كلية العلوم - جامعة السويس، لمجموعة من طلاب وطالبات كلية العلوم- جامعة السويس، "قسم الرياضيات وعلوم الحاسب"، والذي أقيم خلال الفترة من25 حتى29 أغسطس2024، بحضور أ.د بسمة الحداد مديرة المركز، ود. زلفى شلبي، المشرف العلمي على البرنامج، ود.هبة جمال مدرس العلوم السياسية بمركز الأساليب التخطيطية، والتى قدمت ندوة تناولت الحديث عن التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على المجتمع والدولة، في ختام البرنامج التدريبي.

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن البرنامج يأتي في ضوء التعاون بين المعهد والجامعات المختلفة في مجالات التدريب وتنمية القدرات ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات، وتعزيزاً لمبدأ التعاون والمشاركة، وتبادل الخبرات، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، وردًا على أسئلة الطلاب؛ أكدت أ.د بسمة الحداد، حرص معهد التخطيط القومي علي استحداث برامج تدريبية جديدة، تهدف إلى إكساب الطلاب المهارات التي تساعدهم في المنافسة في سوق العمل سواء المحلي أو الدولي، وذلك خلال فعاليات تسليم شهادات حضور البرنامج التدريبي.

وأضافت الحداد، أن البرنامج يهدف إلى تدريب الطلاب على ربط التطبيقات الحديثة في إدارة وتحليل البيانات والرياضيات والإحصاء بالحياة العملية، واستخداماتها المختلفة في الواقع العملي وذلك من خلال تدريب الطالبات على استخدام برامج التحليل الإحصائي والرياضي وتحليل البيانات الجاهزة ومنها MICROSOFT SQL، SPSS، وLingo.

وتجدر الإشارة إلى مشاركة نخبة من شباب وأساتذة المركز المتميزين في البرنامج، وهم أ. سعد عبد الحميد، أ.سماح عبد اللطيف، د. نهال عبد العاطى، أ. محمد عبد الحميد، ود.هبه جمال الدين.